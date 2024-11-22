«Должен был плакать на камеру?»: актер Баринов защитил сына Светличной после его слов «умерла так умерла»

Российская артистка Светлана Светличная ушла из жизни 16 ноября после продолжительной болезни. На днях знаменитость проводили в последний путь. Траурную церемонию посетил сын звезды Алексей Ивашов, который поразил реакцией на смерть родительницы. Валерий Баринов защитил наследника Светличной и объяснил его высказывание «умерла так умерла».

Народный артист назвал поведение Алексея в Доме кино защитной реакцией. В трагический момент мужчина мог не сдержать эмоций и нагрубить журналистам, с которыми он не привык общаться.

«Он что, должен был бить по голове, рвать рубаху, плакать на камеру? Это была защита. И потом я почувствовал, что ему очень больно», — приводит слова Баринова NEWS.ru.

78-летний актер вспомнил, как 20 лет назад потерял мать и почувствовал себя сиротой. В то время Баринов признался, что ощутил странное одиночество, несмотря на наличие внуков и детей.

Актер отметил, что не мог не защитить сына Светличной после бестактных вопросов журналистов. Тем более, в последнее время знаменитость серьезно болела и спрашивать о ее самочувствии было неэтично, пояснил Баринов.

У звезды фильма «Бриллиантовая рука» было два сына. Младший наследник артистки Олег умер в 2006 году. Старший, Алексей, работает стоматологом.

Напомним, сын Светличной заявил, что не плачет после смерти матери. Он отметил, что она спокойно ушла из жизни.