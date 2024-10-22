Долина перевела ему на карту 3 млн: задержан второй фигурант по делу о мошенничестве с квартирой певицы

В рамках дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной задержан второй фигурант. Речь идет о 43-летнем мужчине, которому исполнительница перевела на карту 3 млн рублей.

Подробности сообщает РЕН ТВ.

По его информации, задержанный – житель Йошка-Олы. Ему певица перевела 3 млн, однако мужчина получил процент за услугу. Он составил 30 тыс. рублей. Остальные средства ушли мошенникам.

Суд должен избрать задержанному меру пресечения.

Ранее сообщалось, что новая владелица квартиры Долиной – 34-летняя Полина Лурье – заявила о сочувствии к певице. При этом собственница надеется, что суд встанет на ее сторону – отдавать недвижимость девушка не собирается. Она оплачивает коммунальные услуги и говорит, что платежки приходят с разными суммами.