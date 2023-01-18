Лариса Долина раскрыла никому не известную особенность Игоря Николаева в его день рождения

Певица Лариса Долина поздравила исполнителя Игоря Николаева с 63-летием. Она отметила, что у него особенно хорошо получаются песни для женщин. Далее певица объяснила, с чем это связано.

«А уж как Игорь песенные стихи пишет! Особенно для женщин… Как Игорь нас чувствует! Как никто другой!» - говорится в поздравлении от Долиной.

Артистка отметила, что Николаев «чрезвычайно одаренный» и способен создавать музыку в разных стилях. Звезда призналась ему в любви, пожелала «здоровья и удачи, процветания и любви».

К поздравлению Долина прикрепила песню под названием «Это наша тайна».

Артист отреагировал на «трогательное поздравление», поблагодарив «дорогую Ларочку».

Ранее сообщалось, что Николаев отек и располнел. Своей внешностью музыкант напугал фанатов.