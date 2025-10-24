«Долгожданный день»: вдова Мурата Насырова поделилась архивными фото детей певца по важному поводу

Вдова погибшего почти 19 лет назад певца Мурата Насырова поделилась редкими кадрами детей артиста. Новая публикация в личном блоге Натальи Бойко приурочена ко дню рождения сына Акима. 23 октября молодому человеку исполнилось 25 лет.

В своей соцсети вдова исполнителя разместила архивные фотографии самого Мурата Насырова с детьми, когда они еще были маленькими.

«Долгожданный день, как и тогда… Аким — обозначает судья и врач. Пусть у тебя все получается, смелости и решимости тебе! Люблю!!!», — подписала подборку фотографий Наталья.

Среди снимков также есть те, где Аким изображен с дедом Владимиром, у которого день рождения 24 октября. По словам Бойко, ее отце всегда говорил, что внук появился как подарок.

Оба наследника Насырова пошли по стопам отца и стали творческими личностями. Аким тоже занимается музыкой и поет. Старшая дочь Лия – профессиональная танцовщица.

Ранее певица Алена Апина рассказала, что незадолго до загадочной гибели исполнитель хита «Мальчик хочет в Тамбов» Мурат Насыров «сильно переживал» и был «потерянным».