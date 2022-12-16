Долгожданная встреча: Орлова наконец-то увиделась со своим девятилетним крестником Платоном

Экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова находится в ожидании малыша. На днях она поделилась своей радостью с поклонниками. 45-летняя телеведущая рассказала, что наконец-то встретилась с крестником Платоном! Женщина опубликовала в соцсетях трогательные фото.

На кадрах звезда позирует в обнимку с девятилетним белокурым мальчиком. Они сидели в кафе, ели пиццу и выглядели очень счастливыми.

«Встретились с моим крестником! Как быстро растут детки! Нашла фотку с Платоном, когда он был маленьким», – поделилась артистка.

Многие подписчики решили, что Орлова провела время с сыном покойной подруги Жанны Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева. Но оказалось, что рядом с ней был ее второй крестник, которого тоже зовут Платон. Внимательные фанаты сразу поняли, что это не наследник певицы, потому что у него темный цвет волос.