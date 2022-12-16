Долгожданная встреча: Орлова наконец-то увиделась со своим девятилетним крестником Платоном
Фото: Соцсети Ольги Орловой
Экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова находится в ожидании малыша. На днях она поделилась своей радостью с поклонниками. 45-летняя телеведущая рассказала, что наконец-то встретилась с крестником Платоном! Женщина опубликовала в соцсетях трогательные фото.
На кадрах звезда позирует в обнимку с девятилетним белокурым мальчиком. Они сидели в кафе, ели пиццу и выглядели очень счастливыми.
«Встретились с моим крестником! Как быстро растут детки! Нашла фотку с Платоном, когда он был маленьким», – поделилась артистка.
Многие подписчики решили, что Орлова провела время с сыном покойной подруги Жанны Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева. Но оказалось, что рядом с ней был ее второй крестник, которого тоже зовут Платон. Внимательные фанаты сразу поняли, что это не наследник певицы, потому что у него темный цвет волос.
Фото: Соцсети Ольги Орловой
Ольга вышла на связь с поклонниками и прояснила ситуацию.
«Сразу всем говорю: это не сын Жанны! У меня два крестника Платона и одна крестница Оля. С сыном Жанны я, к сожалению, не вижусь», – объяснила теледива.
Многие посочувствовали артистке, ведь она долгое время не может встретиться с сыном Жанны. Ольга несколько лет просила Шепелева позволить ей общаться с Платоном, но ведущий игнорировал ее просьбы. Орлова признается, что в последний раз видела мальчика, когда ему было два года.
Напомним, что родители и сестра Фриске тоже не видятся с ребенком. Недавно отец певицы заявил, что в новом доме Шепелева его внук не получает достаточно любви и вообще «на фиг не нужен».