«Долгоиграющий испанский стыд»: Павел Воля вспомнил об успехе «Дома-2» и назвал Бузову Барби в шелухе

Юморист Павел Воля принял участие в специальном выпуске Comedy Club, посвященному крупному событию — телеканалу ТНТ исполнилось 25 лет. На шоу пришли почти все артисты, ставшие звездами за это время. Среди них были и участники самого популярного проекта «Дом-2». Воля высказался о телешоу, а также о его ведущей Ольге Бузовой, передает StarHit.

«Дом-2» вышел на экраны 16 лет назад. Сначала он позиционировался как семейная программа. По словам Воли, в то время супружеские пары возводили дом мечты, а ведущим проекта был Николай Басков.

«Но все хорошее в какой-то момент заканчивается, и начинается "Дом-2". Он вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый долгоиграющий испанский стыд», — пошутил комик.

Также юморист высказался о звезде телепроекта Ольге Бузовой. Он поблагодарил шоу за появление такой яркой знаменитости, но вместе с этим усомнился в уместности слова «спасибо».

Во время презентации на экране Воля показал архивные снимки с телеведущей. Кудрявые локоны, автозагар и розовые наряды — в таком образе Бузова предстала перед зрителями на поляне. Ольга напомнил комику куклу Барби, которую сварили в луковой шелухе.

«Просто натерлась блином и приехала... Барби сварили в луковой шелухе. Тогда еще у Ольги вместо лба был шар для боулинга», — поделился своим мнением Воля.

Тем не менее участие в телепрограмме положительно сказалось на внешнем виде некоторых девушек. Так, по словам комика, они приходили в «Дом-2» гадкими утятами, а уходили оттуда прекрасными лебедями.

Ранее Павел Воля высмеял Леру Кудрявцеву из-за возрастных изменений. Он заявил, что телеведущая стареет так же красиво, как Москва.