«Детей сбагрили в эконом, а сами – в бизнесе»: Вячеслав Малафеев полетел на Бали с новой 23-летней девушкой

Бывший футболист Вячеслав Малафеев улетел на Бали с новой 23-летней девушкой – гимнасткой Ангелиной Шкатовой. С ними на отдых отправились двое его детей от первого брака.

Об этом сообщает Kp.ru.

Как пишет издание, вместе с возлюбленными на остров отправились 21-летняя дочь и 18-летний сын Малафеева. Футболист рассказал, что дети летели эконом классом, а они с Ангелиной – бизнесом.

«Детей сбагрили в эконом, как настоящие родители, а сами летим в бизнесе. Они не маленькие, тем более не заслуженные мастера спорта», - пошутил футболист.

Напомним, 45-летний Малафеев развелся со второй женой чуть больше года назад. В декабре он объявил о новых отношениях. Избранница младше спортсмена на 22 года. По слухам, пара встречается с весны.