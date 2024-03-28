«Долго уговаривать их не пришлось»: Дмитрий Шепелев привел на съемки сыновей и падчерицу

Телеведущий Дмитрий Шепелев привел на съемки шоу «В кругу друзей» всех своих детей: сыновей Платона и Тихона, а также подчерицу Ладу. Раньше артист довольно редко показывал свою семью на публике, но в последнее время стал все чаще демонстрировать наследников.

Еще пару лет назад многие поклонники не знали, что происходит с единственным ребенком певицы Жанны Фриске, которого после ее смерти забрал на воспитание Дмитрий Шепелев. Он ограждал мальчика он внимания общественности и лишь недавно стал выходить с ним в свет. В 2024 году телеведущий ходил с сыном на премьеры, участвовал в телевизионных программах. А теперь решил показать свою работу изнутри и остальным детям.

Как признался сам Шепелев, Платон, Тихон и Лада не были против того, чтобы провести некоторое время под камерами. Тем более, что шоу, в котором они снялись, посвящено животным.

«Я очень радуюсь, когда мои дети соглашаются сниматься вместе со мной. Долго уговаривать их не пришлось: они были со мной еще на съемках промороликов программы», - цитирует слова Дмитрия StarHit.

Многодетный отец рассказал, что все волновались перед съемками, но все прошло хорошо. По словам телеведущего, когда они остались наедине, он сказал наследникам, что очень гордится ими.

Напомним, что после смерти Жанны Фриске Дмитрий Шепелев встретил дизайнера Екатерину Тулупову. У них родился общий сын Тихон. Но от предыдущих отношений у женщины осталась дочь Лада, поэтому сейчас девочка живет вместе с мамой и отчимом.

Ранее сын Жанны Фриске рассказал об отношениях с отцом Дмитрием Шепелевым.