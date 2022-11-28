«Долго смеялись»: дочь Славы отказалась брать фамилию мужа

Несколько дней назад, 25 ноября старшая дочь певицы Славы вышла замуж. 23-летняя Саша Морозова рассказала поклонникам, как ощущает себя в новом статусе. Многие интересовались, взяла ли она фамилию мужа. Девушка ответила, что с этим произошла забавная история.

Звездная наследница призналась, что осталась Морозовой. Она думала над тем, чтобы у нее была двойная фамилия, но с этим возникли трудности. По словам Саши, когда их фамилии стоят рядом, то это звучит очень смешно.

«На самом деле это забавная ситуация. У Андрея фамилия – Дедов, а у меня – Морозова. Мы долго смеялись на тему того, что, если я возьму двойную фамилию, то получается, как Дед Морозов! Фамилию решила оставить свою», – написала девушка в личном микроблоге.