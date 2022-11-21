23-летняя дочь Славы устроила дебош в московском отеле

Поклонники предположили, что участницы дебоша слишком увлеклись спиртными напитками. Многие не понимают, как такое можно было совершить на трезвую голову.

«Некоторые веселились чуть больше остальных», - добавила Саша.

Пользователи Сети не удивились поведению наследницы. Ведь сама Слава много раз говорила, что любит устраивать шумные вечеринки. Часто во время застолий она тоже не может контролировать себя.

В одном из интервью певица признавалась, что в молодости могла улететь в другую страну с одним лишь паспортом. А после шумных тусовок она неожиданно для себя просыпалась в Одессе или в Турции. Звезда рада, что у нее есть чувство ответственности, иначе она бы «пропивала все, что нажито непосильным трудом».

Ранее мы писали, что Слава думает об избранниках своей дочери.