23-летняя дочь Славы устроила дебош в московском отеле
Старшая дочь певицы Анастасии Сланевской, которая выступает под псевдонимом Слава, устроила разгром в московском спа-отеле. 23-летняя Саша Морозова призналась, что должна выплатить за испорченное имущество 84 тысячи рублей.
Девушка рассказала в соцсетях, что пригласила несколько подруг на вечеринку в номере. Все начиналось вполне прилично, но потом компания пустилась во все тяжкие. Наследница опубликовала фото разбитого телевизора и прокомментировала случившееся.
«Без происшествий не обошлось, ну я так и думала. Мне кажется, что было все: и угрозы вызвать полицию, и пожарные. Зато явно будет, что вспомнить», – отметила девушка.
Фото: Соцсети Саши Морозовой
Поклонники предположили, что участницы дебоша слишком увлеклись спиртными напитками. Многие не понимают, как такое можно было совершить на трезвую голову.
«Некоторые веселились чуть больше остальных», - добавила Саша.
Пользователи Сети не удивились поведению наследницы. Ведь сама Слава много раз говорила, что любит устраивать шумные вечеринки. Часто во время застолий она тоже не может контролировать себя.
В одном из интервью певица признавалась, что в молодости могла улететь в другую страну с одним лишь паспортом. А после шумных тусовок она неожиданно для себя просыпалась в Одессе или в Турции. Звезда рада, что у нее есть чувство ответственности, иначе она бы «пропивала все, что нажито непосильным трудом».
Ранее мы писали, что Слава думает об избранниках своей дочери.