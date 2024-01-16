«Долго не разрешали ходить»: жена актера Ильина прокомментировала состояние здоровья мужа

Жена актера Владимира Ильина рассказала, что ее мужу вырезали тромб. Журналисты Пятого канала пообщались с Зоей Пыльновой, чтобы узнать о здоровье знаменитости.

Женщина призвала поклонников не беспокоиться из-за состояния артиста и не раздувать ситуацию.

«Вырезали тромб и все нормально, уже ходит. Долго не разрешали ходить, потому что шрам был, а так все нормально. Все нормально. Не поднимайте бучу», — подчеркнула она.

Последние дни появились слухи в СМИ о том, что Ильину удалось остановить развитие рака, с которым он, якобы, борется в течение нескольких лет. Зоя Пыльнова призвала фанатов не переживать за знаменитого актера.

Важно отметить, что хотя супруга Ильина не подтвердила информацию о тяжелом заболевании, она также не опровергла ее. Напомним, что брату Владимира Ильина, актеру Александру Ильину, несколько лет назад поставили страшный диагноз: рак пищевода последней стадии. В свое время от этой болезни скончался их отец — артист Адольф Ильин.