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10:37, 16 января 2024
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«Долго не разрешали ходить»: жена актера Ильина прокомментировала состояние здоровья мужа

Жена актера Владимира Ильина решила рассказать, что ее мужу вырезали тромб.
«Долго не разрешали ходить»: жена актера Ильина прокомментировала состояние здоровья мужа

© Starface.ru

Жена актера Владимира Ильина рассказала, что ее мужу вырезали тромб. Журналисты Пятого канала пообщались с Зоей Пыльновой, чтобы узнать о здоровье знаменитости.

Женщина призвала поклонников не беспокоиться из-за состояния артиста и не раздувать ситуацию.

«Вырезали тромб и все нормально, уже ходит. Долго не разрешали ходить, потому что шрам был, а так все нормально. Все нормально. Не поднимайте бучу», — подчеркнула она.

Последние дни появились слухи в СМИ о том, что Ильину удалось остановить развитие рака, с которым он, якобы, борется в течение нескольких лет. Зоя Пыльнова призвала фанатов не переживать за знаменитого актера.

Важно отметить, что хотя супруга Ильина не подтвердила информацию о тяжелом заболевании, она также не опровергла ее. Напомним, что брату Владимира Ильина, актеру Александру Ильину, несколько лет назад поставили страшный диагноз: рак пищевода последней стадии. В свое время от этой болезни скончался их отец — артист Адольф Ильин.

Ранее мы писали о том, что актер театра и кино Максим Виторган обеспокоил своих поклонников странным постом в соцсетях. Он опубликовал стихотворение, в котором намекнул на серьезные проблемы со здоровьем.

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