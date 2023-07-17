«Долго молчали»: Алла Пугачева внесла серьезный денежный вклад в похороны Бориса Моисеева

Директор Бориса Моисеева признался, что артистка Алла Пугачева финансово серьезно помогла с организацией похорон певца. По словам Сергея Гороха, Примадонна первая узнала о смерти исполнителя. Об этом сообщает dni.ru.

В Могилеве открылась мемориальная доска Борису Моисееву. Состоялась торжественная церемония, на которой присутствовал скульптор Филипп Трушин. Он рассказал, что работал не только над доской, но и над памятником исполнителю. Поклонники смогут увидеть его в начале осени на Троекуровском кладбище в Москве.

«Это такой синтез танца, и любви, выраженный в бронзе и граните. Борис будет очень узнаваем – там будет и портрет, и скульптура в полный рост», – поделился мужчина.

Многие интересуются, будет ли мемориальная доска висеть и на доме Моисеева в столице. Но директор артиста признался, что для этого по закону со смерти человека должно пройти не менее пяти лет.

Напомним, что о Борисе Моисееве узнали благодаря певице Алле Пугачевой. Именно Примадонна заметила талантливого танцора в составе трио «Экспрессия» и помогла ему. Она выхаживала мужчину после инсульта и серьезно помогла с организацией похорон. Об этом рассказал директор артиста Сергей Горох.

«Алла Борисовна была первым человеком, который узнал об уходе Бориса. Я ей позвонил, и оба долго молчали», – вспоминает мужчина.

Ранее певец Александр Буйнов рассказал о диалоге с Аллой Пугачевой на похоронах модельера Валентина Юдашкина в Москве.