Долго и тяжело: невестка Кристины Орбакайте рассказала о переезде

В то время как Кристина Орбакайте вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией отдыхают в Европе, старший сын певицы Никита Пресняков отправился в другое путешествие. Избранница звездного наследника рассказала, что они поехали на автомобиле и впервые их путь занял около шести часов.

Алена Краснова призналась, что поездка далась ей с большим трудом.

«Наше первое мини-путешествие. Дорога заняла шесть часов. Это пока что самая долгая поездка», – цитирует девушку «7Дней.ru».

При этом 26-летняя жена Преснякова отметила, что потерпеть неудобства стоило ради прекрасных видов, которые они проезжали на машине. Сейчас, по словам Алены, пара находится в Сан-Франциско.

«Архитектура здесь очень красивая. В ЛА, к сожалению, этого не хватает», – подчеркнула Краснова.

Напомним, после отъезда из России молодые супруги остановились в Лос-Анджелесе. Никита Пресняков решил попробовать себя в режиссуре: теперь он снимает музыкальные клипы для местных артистов.

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