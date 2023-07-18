Долго и тяжело: невестка Кристины Орбакайте рассказала о переезде
Никита Пресняков и его жена Алена Краснова отправились в долгое путешествие на машине.
© Lomohov Anatoly/East News
В то время как Кристина Орбакайте вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией отдыхают в Европе, старший сын певицы Никита Пресняков отправился в другое путешествие. Избранница звездного наследника рассказала, что они поехали на автомобиле и впервые их путь занял около шести часов.
Алена Краснова призналась, что поездка далась ей с большим трудом.
«Наше первое мини-путешествие. Дорога заняла шесть часов. Это пока что самая долгая поездка», – цитирует девушку «7Дней.ru».
При этом 26-летняя жена Преснякова отметила, что потерпеть неудобства стоило ради прекрасных видов, которые они проезжали на машине. Сейчас, по словам Алены, пара находится в Сан-Франциско.
«Архитектура здесь очень красивая. В ЛА, к сожалению, этого не хватает», – подчеркнула Краснова.
Напомним, после отъезда из России молодые супруги остановились в Лос-Анджелесе. Никита Пресняков решил попробовать себя в режиссуре: теперь он снимает музыкальные клипы для местных артистов.
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