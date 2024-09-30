«Как была, так и остается на плаву»: раскрыты гонорары певицы Валерии

Певица Валерия анонсировала, что собирается выступить на одной сцене с молодыми артистами, которые записали ее хиты в своих аранжировках. По мнению продюсера Сергея Дворцова, она сделала это просто из-за своего желания, а не чтобы «оставаться на плаву», так как у нее и так все хорошо. И гонорары у нее за годы на сцене не понизились – от 3 млн рублей за концерт. Об этом узнал портал «Страсти».

Продюсер отметил, что Валерия – это та артистка, которая не теряет своей популярности. Во многом ей помогает муж Иосиф Пригожин, который занимается ее карьерой. Поэтому напоминать о себе за счет коллабораций с молодыми исполнителями ей не требуется.

«Валерия как была, так и остается на плаву. Иосиф Пригожин, как ее продюсер и супруг, делает все, чтобы она была востребована. У них прекрасная коллаборация, я считаю, в этом плане. Что касается сотрудничества с молодыми артистами — это наоборот прекрасно, потому что многие коллабятся с молодыми исполнителями. Все-таки сейчас поколение другое, новые тенденции. Но Валерии не требуется помощь молодых звезд, чтобы оставаться известной. Просто ей захотелось, не более», - отметил Дворцов.

За годы в шоу-бизнесе, по словам продюсера, у Валерии не понизились гонорары. Сейчас она просит за выступление – от 3 млн рублей. При этом она может делать скидки друзьям.

«Гонорары у нее приемлемые — от 3 млн и выше. В райдере у всех все одинаково практически. Здесь уже зависит от артиста, от его, так сказать, хотелок: какие-то холодные, горячие закуски. С годами гонорары у Валерии не снизились. Они с Пригожиным всегда идут на уступки, сотрудничество. Возможно, друзьям какие-то делают скидки», - поделился Сергей Дворцов.

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