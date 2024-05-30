«Долго держалась»: Оскар Кучера прокомментировал смерть Анастасии Заворотнюк

30 мая умерла актриса Анастасия Заворотнюк — печальные новости появились в ее личном блоге. Телеведущий Оскар Кучера признался, что до последнего верил в выздоровление артистки.

Кучера не видел звезду «Моей прекрасной няни» с момента ее болезни — Заворотнюк никого к себе не подпускала.

«Очень грустно, очень грустно. Я надеялся, что она справится со всем этим делом, долго держалась. Расстроили вы меня с утра. Соболезную родным», — цитирует телеведущего NEWS.ru.

Наиболее частую и агрессивную форму опухоли мозга, глиобластому, у Анастасии Заворотнюк выявили в 2019 году, спустя год после рождения дочери Мии, которая появилась на свет путем ЭКО. Затем звезда «Моей прекрасной няни» прекратила появляться на публике. Ее поддерживал супруг, фигурист Петр Чернышев и дочь Анна. Именно муж актрисы оплачивал ее лечение.

О месте и времени прощания со звездой будет сообщено позже.

Ранее мы писали, что звезда перед смертью сильно похудела, почти не могла двигаться и жаловалась на головные боли. Подробнее читайте здесь.