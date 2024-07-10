«Извинений не приму»: Гоген Солнцев решительно настроен отобрать ребенка у жены

Гоген Солнцев заявил, что не примет извинений от жены после измены с любовником. Об этом стало известно «Страстям».

Накануне Гоген Солнцев рассказал, что застал дома жену Полину вместе с любовником — шоумен попытался избить незваного гостя, однако в итоге потерял несколько зубов стоимостью 2 миллиона рублей.

Сразу же после этого Солнцев заявил, что будет разводиться с супругой и планирует лишить Полину родительских прав.

Как рассказал «Страстям» шоумен, он не примет извинений от жены.

«Никаких извинений я не приму. Мне теперь придётся донашивать вставную челюсть бывшей жены — старухи! Разве можно это простить? На днях с опекой пойду изымать ребёнка, а потом будем инициировать суд по лишению родительских прав», — объяснил он.

Напомним, Гоген Солнцев поженился на дочери своей бывшей жены Кати Терешкович, Полине, в конце 2021 года. В апреле 2024 года шоумен рассказывал, что у него родился сын.

Ранее мы писали о том, что Гоген Солнцев рассказал, как лечил бывшую жену от алкоголизма.