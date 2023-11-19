Долги погашены: блогер Лерчек и ее муж выплатили налоговой 296 млн рублей

Блогер Лерчек и ее супруг выплатили 296 млн рублей налоговой и погасили все свои долги. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника долг Чекалиных составил полмиллиарда рублей из-за набежавших пеней и дополнительных начислений по решению ФНС о штрафе, которое вынесли в середине сентября. Имущество супругов до сих пор арестовано, хотя ранее они уплатили часть штрафов на 311 млн рублей.

10 ноября со счета Чекалиной сняли арест, и она перевела еще 296 млн рублей в счет долга и штрафов. Теперь блогеры надеются, что с их имущества снимут арест.

Последний раз блогеры выходили на связь и общались со своей аудиторией в марте текущего года. Весной в отношении Артема и Валерии было возбуждено уголовное дело о неуплате налогов в 311 миллионов рублей и отмывании денег. Судом супругам избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.

Ранее мы писали, что блогер скромно встретила свой день рождения в октябре. Она не стала устраивать гламурное празднество и ограничилась небольшой компанией близких друзей.