«Долги, о которых мы не знаем»: почему певица МакSим так долго не отменяла концерты

Поклонники обсуждают поведение и состояние здоровья певицы МакSим, которая срывает один концерт за другим. Многие волнуются за артистку и требуют прекратить гастрольный тур, пока девушка не придет в себя. Одна из коллег артистки, исполнительница Анна Калашникова прокомментировала скандал со звездой и предположила, почему Марина (настоящее имя МакSим) до последнего выходила на сцену.

Калашникова в беседе с Telegram-каналом «Звездач» поделилась своими мыслями по поводу сорванных выступлений. Звезда считает, у любимой миллионами фанатов артистки есть проблемы с деньгами. Она предполагает, что у МакSим есть долги, поэтому она обязана много работать.

«Может, у нее кабалистические условия. Может, у нее какие долги, о которых мы не знаем. Ведь многие же артисты прикрываются популярностью и красотой, а так на самом деле… На самом деле долги оплачивает государство», — порассуждала Анна.

Калашникова убеждена, что в этой ситуации «что-то нечисто». И, видимо, пока никто ничего не хочет говорить.

Напомним, что 19 марта исполнительница хита «Знаешь ли ты» ушла со своего концерта в Сочи. Поклонники были в шоке и публиковали видео, на котором певица вела себя странно. Директор знаменитости объяснил, что «в момент начала концерта артистка почувствовал себя плохо, что сказалось на качестве мероприятия. Несмотря на это, в апреле состоялся еще один концерт девушки, во время которого ей тоже «нездоровилось».

Ранее мы писали о том, как МакSим отменила концертный тур и впервые высказалась о своем состоянии здоровья. Певица сделала заявление в соцсетях.