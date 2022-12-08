«Долги никто не спишет»: с сидящего в тюрьме Ефремова требуют денег

Совсем недавно в Сети появился список звезд, которые имеют долги перед налоговой службой. Неожиданно для всех, среди числа должников оказался и Михаил Ефремов, отбывающий срок за смертельное ДТП. Как выяснилось, нахождение в колонии — не повод не оплачивать налоговые платежи. Об этом сообщил Андрей Алешкин в интервью «КП».

Согласно данным Федеральной налоговой службы, актер имеет долг в размере 154 тысяч рублей. Из них 95 тысяч — платежи за недвижимость, оставшаяся часть — транспортный налог. Напомним, что у Михаила есть просторная квартира в центре Москвы и роскошный загородный дом в Подмосковье.

«Я удивлен, что эти суммы за его не внесли родственники. Единственная поблажка для тех, кто находится в местах лишения свободы, - возможность оспорить начисленные пени за просрочку», — резюмировал адвокат.

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