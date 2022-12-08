«Мне такой мужчина не нужен»: Анна Семенович отвергла разведенного Лепса

Григорий Лепс стал главным ньюсмейкером прошедших дней. В Сеть попало видео, на котором разъяренный певец избивает мужчину. Поговаривают, артисту может светить уголовный срок. После того, как эти кадры облетели весь интернет, звезды отечественного шоу-бизнеса стали активно комментировать ситуацию. Так, в интервью для «МК» Анна Семенович высказалась о произошедшем.

Девушка убеждена: Лепс не виноват в драке, поэтому его стоит простить. По словам певицы, Григорий — совсем не агрессивный человек, а его реакция является ответом на провокацию. «Мы же не видели, в чем была суть. Наверняка был подвох, и он заступился за себя. Дал в нос! Какой сильный Григорий, оказывается», — игриво ответила Семенович.

Несмотря на то, что звезда встала на защиту коллеги, она призналась: такой мужчина, как Лепс, ей не нужен. «Не мой типаж», — пояснила Анна.

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