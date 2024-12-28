Долги и «отмена» в России: артист балета с тату Путина Сергей Полунин объяснил, почему решил эмигрировать

Артист балета Сергей Полунин пояснил, почему принял решение об эмиграции. В середине декабря он неожиданно попрощался с Россией. Оказалось, что в стране, по его словам, он столкнулся с «отменой», из-за чего появились долги.

В личном Telegram-канале Полунин опубликовал буквально крик души. В ночи он написал два больших поста, в которых расписал, как за последние годы его постепенно лишали работы. При этом он напомнил все свои заслуги перед страной и упомянул, что поддерживал СВО, несмотря на то, что из-за этого не мог больше выступать в США и Европе.

«Три раза за мое последнее пребывание в России я оставался совсем без денег. Это страшно, когда у тебя дети, а ты видишь тысячу рублей на счету. Иногда приходилось экономить на еде, иногда не было денег на памперсы. Но мы двигались и справлялись и нам тоже помогали», - отметил Сергей.

По словам танцора, он много раз пытался организовывать выступления, но за последние годы они без объяснения причин отменялись, также ему отказывали в грантах. Рассказал Полунин и о своем участии в коммерческих ледовых шоу. Он подчеркнул — согласился только ради жены.

«На счет денег, заработанных на ледовых шоу. Честно, я согласился поддержать Елену, мне так мало не платили никогда. <…> Это подтверждается отношением, очень быстро хорошее забывается, и это жаль. Россию люблю, но, видимо, будет сложно, еще придется квартиру продать, все-таки не справиться мне сейчас без денег, все отдал», - поделился артист.

Ранее Анастасия Волочкова осудила Сергея Полунина за решение уехать из России.