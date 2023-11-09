Долг Заворотнюк и Чернышева перед налоговой вырос и приблизился к 500 тысячам

Долг актрисы Анастасии Заворотнюк и ее мужа Петра Чернышева перед налоговой вырос и приблизился к 500 тысячам рублей.

Подробности сообщает Telegram-канал «Звездач».

Задолженность актрисы увеличилась до 208 тысяч 207 рублей. У Чернышева и вовсе нашли три долга: их размер составляет 254 тысячи 14 рублей.

Совокупно супруги задолжали налоговой 462 тысячи 221 рубль. В сентябре налоговая закрыла ИП Заворотнюк из-за долгов.

Интернет-пользователи предположили, что «все уходит на лечение Насти», и похвалили Чернышева. В Сети пожалели семью и выразили надежду, чтобы все обошлось.

Напомним, актриса с 2018 года борется с раком головного мозга – глиобластомой. В 2022 году ее поместили в частную клинику для лечения – там звезда сериала «Моя прекрасная няня» находилась пять месяцев. В феврале 2023 года ее выписали, но недавно дочь Заворотнюк Анна рассказала, что мама «очень сильно» болеет.

8 ноября сообщалось, что Чернышев вышел в свет с пятилетней дочерью от Заворотнюк. Он был абсолютно седым.