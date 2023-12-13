Долг в 16 млн рублей: ФНС арестовала счета компании Сосо Павлиашвили

Налоговая арестовала счета компании Сосо Павлиашвили после проигранных в суде дел на 16 млн рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Речь идет о компании-организаторе концертов «Виар Тикет», которая проиграла в суде два дела по искам от концертного зала Крокус Сити Холл.

Теперь фирма должна выплатить 13,5 млн рублей за неисполнение договора аренды площадки и 2,7 млн рублей — за невыполнение техзадания для концерта группы «Чайф».

Ранее ФНС арестовала счета компании ООО «Темино-Лесное» режиссера Никиты Михалкова. Фирма с одним зарегистрированным сотрудником в лице генерального директора арендовала 30 тысяч гектаров в Павловском районе Нижегородской области. Чтобы снизить финансовую нагрузку, компания добилась снижения стоимости платы за данную территорию с четырёх миллионов рублей в год до 366 тысяч рублей. Подробности в этой статье.