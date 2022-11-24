Dolce and Gabbana и Chanel: из новой квартиры Бузовой исчезла дорогая одежда

Пару недель назад певица Ольга Бузова переехала в собственную квартиру, которую купила за 120 миллионов рублей. Звезда три года ждала, пока в роскошных апартаментах завершится ремонт. Недавно она впервые ночевала «у себя дома».

Артистка призналась, что ей прекрасно живется в новой квартире. Но она боится, что скоро гнездышко превратится в склад ее многочисленных вещей. Ольга заявила журналистам, что занялась сортировкой одежды и избавилась от огромного количества брендовых предметов гардероба.

«Среди моих ненужных вещей – коллекции от Dolce Gabbana, Chanel и огромное количество одежды от Philipp Plein, которую я просто скупала. Мне многие подружки говорили: «Оля, ты можешь устроить аукцион, продать и заработать много денег», – рассказала певица журналистам.

Бузова пояснила, что не хочет зарабатывать на этом, а просто пытается помогать людям.

«Те вещи, которые мне сейчас не нужны, я не выбросила, а отдала на благотворительность. Я все отдала нуждающимся людям и отправила маме, которая распределяет вещи среди тех, кому это необходимо сейчас», – поделилась звезда.

Ольга гордится собой и очень рада, что заработала на покупку квартиры самостоятельно. Теперь она мечтает найти достойного мужчину и стать матерью.

Ранее мы писали, как Бузова в роскошном платье предается греху.