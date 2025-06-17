«Доктор запретил»: Донцова объяснила, почему не ездит в отпуск

Писательница Дарья Донцова рассказала, что не ездит в отпуск и не любит жаркие страны. Звезда призналась в беседе с Леди Mail, что не делит дни на выходные и будни.

Знаменитость порассуждала об отдыхе и отметила, что любит проводить время за городом. Там у нее есть домик, питомцы и природа. Кроме того, сын знаменитости Аркадий тоже переехал к ней поближе. Мужчина служит алтарником в храме.

«Внукам теперь к бабушке за пять минут добежать», — поделилась писательница.

По словам писательницы, ей не нравится отдых в жарких странах. Ее устраивает быть рядом с родными вместе с работой, которую она тоже любит.

«К тому же жару я не люблю, да и загорать доктор запретил. Мне очень хорошо неподалеку от Москвы с моими родными», — добавила Дарья.

Звезда подчеркнула, что у нее нет выходных или рабочих дней. Она составляет график, куда включает написание книг, съемки и лекции. Она общается с семинаристами в Сретенском монастыре, где рассказывает о русском языке и литературе. В Духовной академии у нее проводятся благотворительные лекции из цикла «Не отчаиваюсь в помощи Божией» для людей, столкнувшихся с болезнями.

Женщина также успевает писать книги, но признается, что для нее это удовольствие.

«Я сижу в своей комнате, около меня собаки, коты. Рабочие телефоны выключены, никто мне не помешает. Вот оно счастье!» — подытожила Донцова.

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