Доходы автора хита «Сигма бой» Чертищева выросли в 7 раз за последние два года

У композитора Михаила Чертищева заметно выросли доходы благодаря популярности его поп-песен «Сигма бой» и «Симпл-димпл». Он стал зарабатывать за последние два года в 7 раз больше. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Источник выяснил, что у автора хитов есть ИП. Еще в 2022 году доход компании был 2,4 млн рублей. А сейчас — 17 млн рублей. Деньги Чертищеву принесли прослушивания треков на музыкальных площадках. Так, за 39 млн включений песен он заработал 15,6 млн рублей.

На российских музыкальных площадках цифры поскромнее. 20 млн прослушиваний — 1,4 млн рублей.

Напомним, что песню «Сигма бой» Михаил написал для 11-летней дочери Светланы и ее 12-летней подруги Марии Янковской. До этого композитор писал треки для мультфильмов «Барбоскины» и «Лунтик». Поп-трек довольно быстро стал настоящим хитом, причем не только в России, но и за границей. Теперь же в Европе его хотят запретить, так как считают, что там продвигаются пророссийские взгляды.

Ранее в России пожаловались на трек «Сигма бой» и попросили его проверить из-за танцев школьниц.