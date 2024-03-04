«Доказательств много»: певица Ксения Аверьянова объяснила, кем ей приходится Надежда Бабкина

Певица Ксения Аверьянова, 1 марта выпустившая клип на новую песню, рассказала, что приходится артистке Надежде Бабкиной внучатой племянницей. Ранее королева русской песни открестилась от родства с ней.

Подробности узнал сайт StarHit.

Бабкина заявляла, что не знает о существовании такой племянницы. Исполнительница говорила, что у нее есть трое внуков и сын – остальных она не знает.

Издание связалось с Аверьяновой, чтобы узнать правду о родстве. Певица рассказала, что не является внучкой.

«По родственным связям Надежда Георгиевна приходится мне двоюродной бабушкой, а я ей — внучатой племянницей, не кровной… Доказательств того, что мы — все же семья и, уж тем более, что мы знакомы, у меня много», - рассказала девушка и добавила, что не собирается «выезжать» на чьем-то имени.

Она отметила, что не пользовалась славой бабушки, всего добивалась сама. О Бабкиной она говорит исключительно хорошее. Также девушка призналась: она хочет быть «не чьей-то родственницей», а Ксений Аверьяновой.

Ранее Бабкина ответила на вопрос, на самом ли деле рассталась с Евгением Гором. Подробности читайте здесь.