«Доказательств ее вины нет»: Мария Погребняк заступилась за Анну Седокову после смерти Яниса Тиммы

Мария Погребняк публично поддержала Анну Седокову, столкнувшуюся с массовой травлей после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы. В своем Telegram-канале блогер заявила, что доказательств причастности певицы к трагедии нет.

Бизнесвумен возмутилась, что смерть баскетболиста обсуждается так, словно это «сюжет для ток-шоу, а не чья-то оборвавшаяся жизнь». Не обошла стороной Мария Погребняк и о первом концерте Анны Седоковой после смерти экс-супруга, запланированном на 14 февраля в Казахстане. Многие пытались сорвать выступление артистки, утверждая, что на него никто не купил билеты.

«Вместо поддержки близких или анализа причин, все дружно кинулись обвинять Анну. „На концерт в Казахстане не продан ни один билет“ — пишут сегодня паблики. Серьезно? Совсем ноль? А кто-то проверил эти данные? Или достаточно громкого заголовка, чтобы запустить волну хейта? И вот уже все, от комментаторов до блогеров, связывают личную трагедию семьи с концертом Анны, будто это логическая цепочка», — высказалась Мария Погребняк.

Знаменитость уверена, что информация о причастности певицы к смерти Яниса Тиммы является лишь «слухами». Мария Погребняк подчеркнула, что фактов, доказывающих вину Анны Седоковой в произошедшем, нет.

«Но где факты? Где доказательства ее вины? Нет их. Есть только слухи, домыслы и жажда сенсации», — заявила блогер.

Напомним, Янис Тимма ушел из жизни в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года в возрасте 32 лет. После смерти спортсмена в Сети началась травля Анны Седоковой, с которой он развелся незадолго до случившегося. Многие открыто обвиняют артистку в причастности к гибели бывшего мужа. Сама же экс-солистка группы «ВИА Гра» после трагедии ушла в тень, что вызвало вопросы у близких баскетболиста.

Ранее мы писали о том, что продюсер Сергей Дворцов объяснил, почему билеты на концерт Анны Седоковой в Казахстане не продаются.