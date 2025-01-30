«Оплошность организаторов»: продюсер объяснил, почему билеты на концерт Седоковой не продаются

Продюсер Дворцов объяснил отсутствие желающих купить билеты на концерт Седоковой. Об этом стало известно «Страстям».

Сегодня журналисты сообщили, что на запланированный на 14 февраля концерт Анны Седоковой в Казахстане до сих пор не купили ни одного билета. Сергей Дворцов заявил, что в отношении певицы развернули черную пиар-компанию.

«Ее просто очерняют, пытаются облить грязью. Здесь может играть та ситуация, которая случилась с Янисом. То, что ее обвиняют в самоубийстве, это скорее всему виной, потому что люди очень на нее обозлены. Я, честно, не понимаю этих людей», — рассказал он.

При этом Дворцов отверг версию об отсутствии продаж билетов из-за высокой стоимости — журналисты сообщали, что место за столиком обойдется желающим в 28 тысяч рублей.

«Она дорогая артистка, востребованная, известная. Я считаю, если поклонник любит свою артистку, своего кумира, он за любые деньги пойдет. Здесь, скорее всего, либо оплошность какая-то организаторов, либо же это все из-за того, что произошла ситуация со смертью Яниса», — добавил он.

Ранее мы писали о том, что в деле о смерти экс-мужа Анны Седоковой Яниса Тиммы появились новые детали.