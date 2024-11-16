«Доказано эпидемией бесчисленных сиквелов»: сколько получают российские актеры за один съемочный день

Российские актеры получают до миллиона рублей за один съемочный день в фильмах, финансируемых государством. Такие данные привел Андрей Норкин в программе «Место встречи» на телеканале НТВ.

В частности, сербский актер Милош Бикович просит в 420 тысяч рублей за съемочный день, за работу Александра Петрова придется заплатить уже 700 тысяч рублей в день, а Кристина Асмус требует 1 миллион рублей.

При этом исчезнувший в 2022 году с экранов Дмитрий Нагиев за день съемок получает 5 миллионов рублей.

Отмечается также, что с 2022 года российское кино заработало 28 миллиардов рублей. А зрительская аудитория увеличилась с 40 до 91 миллиона.

По мнению обозревателя Александра Бабицкого, проблемой современного российского кинематографа является отсутствие оригинальных сюжетов. В моду вошли ремейки.

«Доказано эпидемией бесчисленных сиквелов, ремейков, спин-оффов и прочих, скрывающих простой факт: сценаристы не могут и не хотят придумать ничего нового. А зачем, если можно взять классический сюжет, припудрить его косметическими изменениями – и вперед, на съемочную площадку?» – возмутился эксперт.

Ранее актер и телеведущий Дмитрий Нагиев рассказал о карьере сына Кирилла, пошедшего по стопам своего знаменитого отца. Он отметил, что наследник очень избирателен и часто отказывается от ролей, так как не желает сниматься в проходных проектах.