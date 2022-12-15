Доигрался: судебные приставы нашли Милохина, уклонившегося от оплаты штрафа

В последнее время все новостные ленты пестрят сообщениями о Дане Милохине. Сначала юноша со скандалом покинул «Ледниковый период», затем показал ужасающие кадры из своей жизни в США и, наконец, выпустил новую песню о Евгении Медведевой. Казалось бы, когда-то должно настать затишье вокруг его персоны, но, видимо, это произойдёт не сегодня. Как сообщает «РИА Новости», Милохин вновь нарушил закон, поэтому ему выписали очередной штраф.

Выяснилось, что молодой человек уклонился от выплаты, вот почему Оренбургские приставы взыщут с блогера 15 тысяч рублей. Даня нарушил антиковидные правила, за это он и понесёт ответственность. «Все средства будут списаны с его расчетного счета. Ранее уже таким же образом снимали размер штрафа, выписанный ГИБДД», — сообщает источник.

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