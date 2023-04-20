Доигралась: в Санкт-Петербурге приняли меры после громких высказываний Аллы Пугачевой

Алла Пугачева давно не проживает на территории РФ. Год назад артистка перебралась в Израиль и, кажется, о возвращении не раздумывает. Об этом говорит то, что певица выставила на продажу имущество в России и нередко оставляет гневные комментарии в адрес соотечественников. К слову, в РФ незамедлительно отреагировали на провокационные поступки знаменитости.

Как сообщает Telegram-канал «НЕОПРА, БЛИН!», в Санкт-Петербурге убрали портрет Пугачевой из БКЗ «Октябрьский». Изображение провисело в заведении почти 40 лет. К слову, в недавнем прошлом артистка очень любила эту площадку.

О пропаже портрета сообщили преданные поклонники исполнительницы хита «Арлекино». Подобный поступок вызвал недовольство у фанатов Пугачевой, вот почему они требуют убрать фото и других артистов.

Ранее поэтесса Касимцева оправдалась за создание хита «Алла будет петь». Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой 38-летняя Юлия Пересильд честно ответила, кто отправил ее в космос ради съемок в кино. Высказывание актрисы читайте в этой статье.