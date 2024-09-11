«Договорились об определенной сумме»: Лазарев признался, что платит сыну за чтение книг

Певец Сергей Лазарев раскрыл детали воспитания сына Никиты. Он признался, что поощряет его деньгами. Так, за чтение книг он платит ему – каждое прочитанное произведение стоит 100 рублей.

Исполнитель хита «Снег в океане» осознанно подходит к воспитанию своих детей – Никиты и Анны. Он изучил работы психологов, которые советуют радовать ребенка небольшими деньгами за хорошие дела. Поэтому Сергей решил договориться с дочерью и сыном – они получают карманные деньги, но не просто так. Их нужно заработать.

Никита Лазарев копит на наушники, читая книги. Как только он заканчивает изучать произведение, отец платит ему.

«Мы с Никитой договорились об определенной сумме за каждую прочитанную им книгу — 100 рублей. Так он копит на наушники, которые хочет купить. А что, цель хорошая, не баловство», - рассказал Лазарев «7Дней.ru».

Кроме чтения, певец поощряет деньгами сына, когда он хорошо убирает в своей комнате. Сергей уверен, что дети должны с малых лет понимать, что деньги нельзя получить просто так. Их нужно зарабатывать трудом.

Ранее Сергей Лазарев признался, что переживает из-за обучения сына в школе.