«Договорились меня сжирать»: певица Жанна Бичевская назвала Аллу Пугачеву своим главным врагом на эстраде

Певица Жанна Бичевская рассказала о своем главном враге на эстраде. Артистка не назвала имя, но из ее слов понятно – это Алла Пугачева.

«У меня была главная врагиня на эстраде. Я не буду о ней говорить: все о ней знают. Она сейчас уехала, живет в Израиле», - поделилась легендарная певица.

Иполнительница не смогла ответить, были ли со стороны Примадонны зависть или ревность. По словам Бичевской, Пугачева «вездесущая в отрицательном смысле».

Певица полагает, что там была коалиция.

«Наверное, они по пьянке в каком-нибудь клубе масонском договорились, чтобы меня сжирать», - поделилась она в разговоре с mk.ru.

Бичевская считает, что «была неугодна», так как не пела «советские и матрешечные песни».

«Я была серьезной певицей. Изначально заявила себя так», - говорит артистка.

Спустя время певица признается, что не держит ни на кого зла. Ей просто известно, кто «вредил» и мешал карьере.

«Мне их жалко на самом деле», - заключила Бичевская.

Ранее певица говорила, что в ее жизни нет счастья.