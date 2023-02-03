«Было интересно»: Бари Алибасов устроил из своего развода развлекательное шоу

После развода со своей первой супругой Викторей, с которой шоумен Бари Алибасов расстался в 2017 году, артисту и музыканту потребовалось всего сто дней, чтобы найти себе новую пассию.

Уже 20 ноября 2018 года Бари Каримович женился повторно, выбрав себе в спутницы народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину.

Однако и в этот раз брак продлился всего два года и распался в 2020-м.

Несмотря на то, что мировой суд официально развёл Бари Алибасова и Лидию без каких-либо церемоний и волокит, есть информация, по которой звёздная пара еще не один месяц после расторжения брачного договора пыталась определиться со своим статусом.

Пусть уже и не официальным.

Так, адвокат Александр Бенхин вспоминал, что в его практике этот развод стал чуть ли не самым громким.

«Они там то сводились, то разводились. То вообще были просьбы с самого начала признать их брак недействительным. Целое шоу они устроили из-за отношений. В общем, было интересно», - рассказал юрист.