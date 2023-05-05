Догадывались: после сообщений о беременности жены Чумакова заметили в компании брюнетки

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков считаются самой крепкой парой в отечественном шоу-бизнесе. Артисты уже долгое время состоят в браке, но, несмотря на это, пресса регулярно приписывает им развод и многочисленные измены со стороны мужчины. Молодые люди никак не реагируют на подобные сообщения и лишь продолжают укреплять счастье. Не так давно в Сети стали обсуждать беременность Юлии: подписчики заметили, что певица стала скрывать живот. Вот почему все принялись поздравлять пару с пополнением. Однако один неприятный момент фолловерам все-таки удалось найти: пока Ковальчук вместе с дочерью находится в Барселоне, ее супруг наслаждается красотами Дубая с другой девушкой.

По информации «Экспресс газеты», недавно у Чумакова завершился тур, но после него он решил отправиться вовсе не к семье. Так, мужчину заметили в ОАЭ в компании Алсу. Певица также находилась в чужой стране без второй половинки.

К слову, пресса уверяет: между артистами только дружеские отношения, однако у поклонников Юлии иное мнение на этот счет.

Ранее мы писали о том, что подозреваемая в беременности Ковальчук выступила в Бишкеке с мужем. Подробности смотрите здесь.