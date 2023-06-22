Догадывались: найдено подтверждение беременности 54-летней певицы Татьяны Булановой

Недавно в жизни Татьяны Булановой произошло важное событие: певица вновь вышла замуж. Ее новым избранником стал 35-летний бизнесмен Валерий Руднев. С момента торжественной церемонии прошло уже много времени, однако в Сети до сих пор обсуждают необычный выбор наряда невесты. На собственном празднике певица появилась в пышном платье. По словам Татьяны, это была ее давняя мечта. Однако экс-избранник артистки нашел другое объяснение выбору данного образа.

В беседе с порталом PROZVEZD певец Саша Попов предположил, что Буланова находится в интересном положении, поэтому она надела платье, позволяющее скрыть живот. В качестве подтверждения своих слов мужчина привел высказывание Татьяны о желании родить дочку.

При этом Попов отметил, что дать более точную информацию он не может. Оказывается, между ним и знаменитостью напряженные отношения, а сама Татьяна считает его своим врагом.

«Счастлив, что у Тани все хорошо в личной жизни, что она вышла замуж. А мужу ее я желаю терпения», — высказался артист.

Ранее мы писали о том, что 35-летний бизнесмен Валерий Руднев увозит жену Татьяну Буланову из России. Подробности смотрите в этой статье.