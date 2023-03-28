Догадывались: 40-летнюю Ксению Бородину поздравляют с третьей беременностью

Ксения Бородина всегда умела привлечь внимание публики, и это ей удается за счет активного диалога с подписчиками. В личном блоге телеведущая охотно рассказывает истории из жизни и профессиональной сферы. Совсем недавно ее близкая подруга Орлова вновь стала мамой. В социальной сети Ксения показала кадры из роддома Ольги и поделилась фотографией младенца, интригующе его подписав: «Тоже хочу». После этого все информационное пространство пестрело заголовками о грядущем пополнении в семье Ксении. Сама знаменитость опровергала подобные домыслы, однако на днях в Сети вновь вспыхнуло обсуждение третьей беременности звезды.

Так, Telegram-канал «Admin.Anshlak» опубликовал фотографию Бородиной, на которой заметен ее округлившийся живот. «А не беременна ли наша Ксюша? Может, поэтому нет обнаженных фоток, как раньше», — написали журналисты.

К слову, сама знаменитость пока никак не реагировала на подобную новость. Однако Ксения не скрывает, что после развода с Омаровым вновь обрела женское счастье с новым избранником. Правда, имя своего ухажера Бородина держит в строжайшем секрете.

Ранее 40-летняя телеведущая пожаловалась на сильные головные боли. Ксения страдает от недуга уже почти неделю, вот почему ей пришлось обратиться за помощью к медицинским сотрудникам. Ей прописали сильные лекарства, однако, что именно вызвало резкое ухудшение самочувствия — до сих пор остается загадкой. Подробности смотрите здесь.

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