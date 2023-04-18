Догадывались: 37-летнего Данилу Козловского публично уличили в обмане

В последнее время все внимание публики приковано к Даниле Козловскому. Дело в том, что актер вместе со своей возлюбленной отправился на некоторое время в США. Поговаривают, целью визита стало общение с дочерью от Зуевой. Однако многие восприняли поступок мужчины за эмиграцию, вот почему на него обрушился шквал критики. После этого по Сети начали распространять слухи об увольнении Козловского из театра, но подобные сообщения организация сразу же опровергла. Яна Поплавская довольно часто оставляет гневные комментарии в адрес актера, вот и на этот раз она сделала новое громкое заявление о Козловском.

Так, знаменитость указала на автора Telegram-канала «НЕБОЖЕНА», который уверяет: поступил запрос от людей, решивших «перезапустить карьеру» Данилы в РФ. Вот почему владельцу канала были предложены деньги за удаление гневных постов в адрес мужчины.

Яна высмеяла Козловского, у которого нашлись покровители и заявила: «Вот так надо жить. А мы все мыкаемся, своим трудом пробиваемся».

Ранее мы писали о том, что ждет в России сбежавшего в США Данилу. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой пользователи Сети высмеяли экс-супруга Полины Гагариной за полет эконом-классом. К слову, фотограф сразу же поспешил оправдаться за инцидент. Высказывание Дмитрия читаете в этой статье.