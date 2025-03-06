«Доедаю сам»: Прохор Шаляпин спрятал коробку сладостей от детей в Кремле

Певец Прохор Шаляпин перед концертом в Кремле съел целую коробку сладостей, не поделившись с детьми. 41-летний артист запечатлел себя в гримерке в гордом одиночестве. Об этом сообщает «Жизнь».

Исполнитель часто снимает видео для своего блога и делится историями, которые происходят в его творческой жизни. Прохор опубликовал видео из гримерки в Кремле, где должен был выступать. У него на столе была коробками с кондитерскими изделиями, уже наполовину пустая. Певец признался, что прячется от детей и планирует съесть все сам.

Артист напомнил, что сладкое детям есть – вредно. Этим он объяснил свое желание полакомиться пирожными в одиночестве.

«Я доедаю вот эту коробку пирожных. Мне уже плохо, но я ее доедаю сам. От детей спрятал, чтобы они ни в коем случае не увидели эти пирожные и не напали на них. Вкусно, все сам съем. Спрятал от детей пирожные ― сделал доброе дело, ведь сладкое опасно», – рассказал он.

Недавно Прохор Шаляпин удивил публику, когда появился вместе с бывшей супругой. Он опубликовал видео, которое записал, лежа рядом с 69-летней Ларисой Копенкиной. Напомним, что они развелись еще в 2015 году.

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