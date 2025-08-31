Дочке Ирины Салтыковой заблокировали счета в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Алиса Салтыкова, выступающая под псевдонимом Alyssa SALT, еще в прошлом году закрыла ИП и отправилась жить в Лондон. Однако проблемы с бизнесом на родине все еще остались. Журналисты выяснили, что налоговая заблокировала счета Салтыковой-младшей в России.

Пока дочь знаменитости никак не комментировала эти новости. Сейчас Алиса практически ничего не размещает в соцсетях, концертную деятельность она также приостановила. Очевидцы сообщали, что видели дочь певицы на искусственном пляже в Лондоне.

Ирина Салтыкова рассказала журналистам, что с ее дочерью все хорошо и ей хватает денег на жизнь за границей.

