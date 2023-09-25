Дикая боль не давала уснуть: Регина Тодоренко пожаловалась на болезнь сына

Регина Тодоренко рассказала, что у ее старшего сына появились проблемы со здоровьем. Телеведущая ночью не могла уснуть из-за самочувствия ребенка, а наутро решила отвезти его ко врачу.

«Отличное утро... Как вы думаете, где мы его провели? Конечно же, в больнице. Был простой насморк, а с ним пришло столько проблем», – заявила Регина.

Ночью четырехлетнего мальчика побеспокоила дикая боль в ухе. Звездная мама сначала хотела вызвать бригаду скорой помощи, но послушала совет педиатра. Она дала сыну обезболивающее и уложила его спать. Утром малыша все же повезли в больницу.

«Теперь неделя без школы, но у нас есть правило: болезнь – это не праздник, когда можно смотреть целый день мультики и есть вкусняшки», – отметила телеведущая.

33-летняя Регина Тодоренко замужем за Владом Топаловым. Певцу девушка подарила двоих сыновей: Михаила и Мирослава. Интересно, что через месяц после рождения второго ребенка Регина уже вышла на работу, однако с малышом она практически не расстается и часто берет его с собой на съемки.

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