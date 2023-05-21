Дочка Филиппа Киркорова проговорилась, назвав имя матери

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров всегда держал в тайне имя суррогатной матери своих двоих детей — Мартина и Аллы-Виктории. Но на днях дочь рассказала журналистам, что с ними живет женщина, которую они зовут мама Наташа.

Вероятно, это Наталья Ефремова. Женщина является крестной матерью детей певца. Часто она помогает в воспитании и сопровождает ребят в поездках за границу, передает PROZVEZD.

О Наталье Ефремовой известно мало. Говорят, что дети Киркорова внешне очень похожи на нее. Однако на детских праздниках Наталья появляется инкогнито, с журналистами на связь не выходит и ведет скрытый образ жизни.

Ранее мы писали, что Филипп Киркоров прокомментировал роман своего 90-летнего отца с молодой девушкой.