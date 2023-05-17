Дочери уехавшей из России Кристины Орбакайте приходится добираться до школы на велосипеде

Певица Кристина Орбакайте редко рассказывает о личной жизни, но транслирует ее в соцсетях. После скандального отъезда Аллы Пугачевой к ее родным приковано все внимание публики. На днях блондинка показала, как ее дочь Клавдия добирается до школы. Многих удивил транспорт девочки.

Кристина опубликовала в личном микроблоге видео, на котором ее наследница едет в учебное заведение на велосипеде. Многие пользователи Сети подумали, что это слишком скромный вид транспорта для звездной девочки.

«По дороге в школу», – написала Орбакайте в соцсетях.

Фанаты отмечают, что артистка проводит много времени в США, куда уехала вместе с мужем Михаилом Земцовым и Клавдией. Кристину давно не видели в России, она даже не прилетела, чтобы встретиться с матерью Аллой Пугачевой, которая специально прибыла из Израиля на похороны своего друга, модельера Валентина Юдашкина.

Но сейчас у Орбакайте насыщенная творческая жизнь. Она ездит с гастролями по Европе. В начале мая она обещалась выступить в Германии, но ее концерт неожиданно был отменен. Отмечается, что это связано не со скандалами, а с тем, что не все ее участники коллектива получили визы.

Напомним, что у Орбакайте кроме дочери есть также старший сын Никита Пресняков и еще один – Дени Байсаров. О последнем почти ничего не известно, он давно не появлялся в соцсетях. Поклонники волновались за наследника знаменитости, а она не объясняла ситуацию. Недавно Кристина все же посвятила сыну пост в соцсетях, но написала всего одну фразу.