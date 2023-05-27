Дочери актера Владимира Стеклова понадобились врачи из-за травмы головы

5-летняя дочь российского актера Владимира Стеклова получила травму, возвращаясь домой. Это случилось на Ленинградском проспекте, где живет 75-летний актер. Девочке потребовалась помощь медиков.

Оказалось, что Арина шла домой с родителями после вечера у гостей. От машины до подъезда она шла за руку с мамой Ириной Дерягиной. Внезапно женщина споткнулась и утащила за собой ребенка, пишет mk.ru.

Девочка ударилась лбом об асфальт, пришлось вызывать врачей. Однако травма оказалась небольшой. Медики не обнаружили сотрясение головного мозга. Было рекомендовано несколько дней провести в домашних условиях.

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