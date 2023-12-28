Дочь звезды «Тайн следствия» Ковальчук призналась, что отказалась от госслужбы, об этом она рассказала порталу Мослента.

По словам Златы Ковальчук, она изначально не планировала идти по стопам матери. Дочь знаменитости добавила, что хотела стать юристом.

«Я хотела нормальную стабильную профессию и спокойную обеспеченную жизнь. Выбрала юридический факультет, который окончила, отчасти из-за стабильного заработка. Юристы всегда нужны. Были мысли о госслужбе, но в итоге я просто получила диплом и все», — рассказала она.

Однако по специальности Ковальчук не проработала ни дня. Сейчас она снимается вместе с матерью в сериале «Тайны следствия» а также владеет бизнесом по производству здорового питания.

Актриса добавила, что сожалеет о том, что не поступила на актерский курс своей мамы и не стала ее ученицей.

«Иногда задумываюсь, как, интересно, было бы, если бы я поступила к маме на курс в Санкт-Петербургском институте кино и телевидения. Наверное, было бы весело», — рассказала она.

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