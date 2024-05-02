Дочь Задорнова похвасталась мужем-ливанцем после критики

Дочь юмориста Михаила Задорнова Елена Задорнова поделилась фото с мужем-ливанцем Али Тартузи. Звездная наследница редко рассказывает о личной жизни, но иногда радует фанатов публикациями с любимым.

Елена позировала на фото с избранником, за которого вышла замуж в 2021 году. Их знакомство состоялось в одном из самых романтичных городов – в Париже. После пара переехала на Мальту.

Летом прошлого года женщина неожиданно заявила, что у них есть двое детей, а зимой 2023 призналась, что они с супругом растят трех девочек! Елена похвасталась, что является «трижды матерью».

«Скажу всем тем, что говорят, что, мол, задорновская дочка вдруг родила. Троих. И в ряд, не устанавливая точки. Да, родила! Назло вражде! И не от русского, к тому же», – писала она.

Напомним, что Задорнова появилась на свет в браке юмориста с Еленой Бомбиной. Мать девочки работала администратором писателя. Наследница говорит, что отец является для нее большим примером, а муж очень похож на него по характеру.

Ранее мы писали о том, что телеведущая Виктория Боня сделала 12-летней дочери пирсинг пупка. Девочка не ожидала, что будет так больно. А вот звездной матери процесс показался интересным, и она восхитилась результатом.