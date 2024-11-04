Дочь забеременела через полгода после родов: 50-летняя Екатерина Волкова станет многодетной бабушкой

Актриса Екатерина Волкова рассказала, что ее старшая дочь Валерия забеременела через полгода после родов. 50-летняя звезда сериала «Скорая помощь» готовится стать бабушкой в третий раз.

«Можно поздравить. Хотелось бы девочку. Пускай пока рожает, это такой период. Я сказала, что, может, ты сразу троих. Пока у нее такое сильное материнское чувство. Она расцвела, такая мамочка, так ей нравится», — разоткровенничалась Волкова в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

Актриса также отметила, что ее младшие дети Александра и Богдан сейчас переживают «подростковый бунт», поэтому общаться с ними тяжело, а вот с внуками ей интересно.

Известно, что Валерия родила первенца в начале 2022 года. Мальчика назвали Тимофеем. При этом отношения с отцом ребенка не заладились – пара рассталась еще до появления малыша на свет. В марте 2024 года Волкова стала бабушкой во второй раз – дочь родила мальчика, которому дали имя Платон.

Ранее Екатерина Волкова рассказала о неудачном романе с театральном режиссером Эдуардом Бояковым. По ее словам, избранник не торопился жениться, а после и вовсе оказался слишком полигамным.