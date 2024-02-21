Дочь юмориста Михаила Задорнова опубликовала фото с первенцем

Дочь юмориста Михаила Задорнова запустила архивный снимок первенца, об этом сообщает Газета.Ru.

34-летняя Елена Задорнова выложила в соцсетях фотографию с дочерью. Она поздравила Алиену с днем рождения — малышке исполнилось два года.

Дочь сатирика посвятила ребенку стихотворение:

«С Двухлетием, Дочур, Тебя! Моё Ты Солнышко Мечты! Именья Страсти Теребя, Возьмёшь когда-то Мой Меч — Ты!», — написала она.