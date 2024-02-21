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Опубликовано 21 февраля 2024, 12:07
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Дочь юмориста Михаила Задорнова опубликовала фото с первенцем

Дочь юмориста Михаила Задорнова запустила архивный снимок первенца.
Дочь юмориста Михаила Задорнова опубликовала фото с первенцем

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дочь юмориста Михаила Задорнова запустила архивный снимок первенца, об этом сообщает Газета.Ru.

34-летняя Елена Задорнова выложила в соцсетях фотографию с дочерью. Она поздравила Алиену с днем рождения — малышке исполнилось два года.

Дочь сатирика посвятила ребенку стихотворение:

«С Двухлетием, Дочур, Тебя! Моё Ты Солнышко Мечты! Именья Страсти Теребя, Возьмёшь когда-то Мой Меч — Ты!», — написала она.

Дочь юмориста Михаила Задорнова опубликовала фото с первенцем

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В комментариях под записью к поздравлениям присоединились Ирина Безрукова, Игорь Скрипко и многие другие.

Напомним, Елена Задорнова замужем за ливанцем Али Тартузи. В 2023 году она рассказала о том, что является мамой трех детей. Личную жизнь она не афиширует, поэтому совместных фотографий с детьми у Задорновой в соцсетях практически не найти.

Ранее мы писали о том, что старшая дочь Валерия Меладзе заговорила о рождении ребенка от фотографа Бережного.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Источник:Газета.Ru
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Михаил Задорнов
звездные дети