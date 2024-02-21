Дочь юмориста Михаила Задорнова опубликовала фото с первенцем
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Дочь юмориста Михаила Задорнова запустила архивный снимок первенца, об этом сообщает Газета.Ru.
34-летняя Елена Задорнова выложила в соцсетях фотографию с дочерью. Она поздравила Алиену с днем рождения — малышке исполнилось два года.
Дочь сатирика посвятила ребенку стихотворение:
«С Двухлетием, Дочур, Тебя! Моё Ты Солнышко Мечты! Именья Страсти Теребя, Возьмёшь когда-то Мой Меч — Ты!», — написала она.
В комментариях под записью к поздравлениям присоединились Ирина Безрукова, Игорь Скрипко и многие другие.
Напомним, Елена Задорнова замужем за ливанцем Али Тартузи. В 2023 году она рассказала о том, что является мамой трех детей. Личную жизнь она не афиширует, поэтому совместных фотографий с детьми у Задорновой в соцсетях практически не найти.
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