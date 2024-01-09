Дочь Юлии Пересильд покинула РФ с отцом Алексеем Учителем и его невестой

Дочь актрисы Юлии Пересильд Анна уехала в Турцию вместе с отцом, режиссером Алексеем Учителем. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Наследница Юлии Пересильд опубликовала несколько фото с отдыха, на которых можно заметить 72-летнего Учителя, его нынешнюю 26-летнюю невесту Софью Меледину и их общего ребенка. Известно, что у Анны также есть младшая сестра Мария, которая родилась в союзе Учителя и Пересильд.

Стоит отметить, что 14-летняя Анна Пересильд прославилась благодаря участию в нашумевшем сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». В проекте актриса исполнила роль школьницы Айгуль, возлюбленную Марата. Знаменитый отец девочки не сразу одобрил ее съемки в сериале, однако юной артистке все-таки удалось переубедить его.

Ранее Юлия Пересильд призналась, что ей было обидно из-за критики фильма «Вызов».

Также Пересильд рассказала об обидах дочерей на ушедшего из семьи Алексея Учителя.